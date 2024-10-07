«Спартак» накажут за кричалку о «Зените»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) планирует рассмотреть кричалки фанатов «Спартака» о «Зените». Как известно, во время субботнего матча Премьер-лиги против «Ростова» поклонники «красно-белых» оскорбляли чемпиона России последних лет.

«Зенит» - позор российского футбола», - такую фразу скандировали болельщики «Спартака».

Очевидно, «Спартак» столкнётся с наказанием КДК РФС после оскорбительных кричалок о «Зените».

Стоит сказать, что оскорбительная кричалка фанатов о «Зените» в последнее время часто звучит на российских стадионах.