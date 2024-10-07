Мостовой ответил на вопрос о стажировке в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поведал о своем состоянии после госпитализации, а также стажировке в стане «красно-белых».

«Из больницы пока не выписали, все нормально, нахожусь под обследованием. Успею ли на стажировку? Посмотрим, время еще есть, парочка дней точно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Мостовой попал в больницу из-за камней в почках. Во время паузы на матчи сборных Александр должен был пройти стажировку у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

По итогам 11 туров РПЛ «красно-белые» набрали 19 баллов и занимают шестое место в таблице.