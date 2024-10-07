Тюкавин объяснил, почему «Динамо» часто пропускает в конце матчей

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

«Не знаю, с чем связано большое количество пропущенных мячей в концовках матчей. Наверное, стараемся больше играть в атаку», - передает слова футболиста Legalbet.

В рамках 11-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле принимало ЦСКА. Столичное дерби завершилось поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.

По итогам 11 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 20 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Динамо» отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.