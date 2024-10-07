Агент ответил на вопрос об интересе европейских клубов к Карпукасу

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, высказался об интересе к игроку со стороны других клубов.

«Предложения из иностранных чемпионатов? Артём - ведущий игрок «Локомотива», футболист сборной России. Мы рады, что он проявляет себя в клубе и вызывается в сборную», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».

Трудовое соглашение 22-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карпукаса в шесть миллионов евро.