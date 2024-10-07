«Зенит» назвал сроки восстановления Глушенкова

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в недавнем кубковом матче против «Акрона». Как сообщает пресс-служба питерского клуба, в ходе обследования у Глушенкова выявили повреждение мышц задней поверхности бедра.

Глушенков пропустит около четырёх недель – таковы предварительные сроки восстановления футболиста.

В «Зенит» Максим Глушенков перебрался из «Локомотива» минувшим летом. С тех пор полузащитник провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и один результативный пас на партнёра.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.