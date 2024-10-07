Мусаев: «Пьянич не смотрит на мяч, только на поле»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич сыграл за ЦСКА в поединке 11-го тура Премьер-лиги с «Динамо». Об игре звездного новичка высказался нападающий Тамерлан Мусаев.

«Когда он с мячом, то не смотрит на него, только на поле. Он только на поле поглядывает и любую передачу отдает. Вообще не смотрит на мяч», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миралем пополнил ряды московского коллектива на правах свободного агента. Ранее босниец выступал за такие известные клубы, как «Барселона», «Ювентус» и «Рома».

Матч «Динамо» против ЦСКА завершился победой «армейского» коллектива со счетом 2:1. Команда Марко Николича набрала 20 очков и располагается на четвертом месте в таблице.