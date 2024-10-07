Агент высказался на тему будущего Тикнизяна

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«Переговоры по контракту? Пока без комментариев. Добавить мне нечего, Наир важный игрок для всех», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Всего за первую команду «Локомотива» Тикнизян провёл 103 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт 16 голов и 16 голевых передач на партнёров.

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Краснодару» московская команда уступает только по дополнительным показателям.