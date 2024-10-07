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Мусаев - о победе над «Динамо»: «В первом тайме должны были забивать 3-4 гола»

07 Октября 2024 • 11:32 Комментировать

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о московском дерби с «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«В первом тайме должны были забивать 3-4 гола. Но довели до такого, что была ничья и равная игра. «Динамо» перехватывало инициативу, но мы выиграли – топ», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Поединок прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Марко Николича набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» с таким же количеством очков идут пятыми.

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