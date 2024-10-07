Мусаев - о сборной: «Я бы лучше сыграл с клубом, чем с медиалигой»

Центрфорвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев в беседе с журналистами поведал о том, как относится к потенциальному поединку сборных России и медиалиги.

«Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с медиалигой. С кем играть - решаю не я, мое дело приехать туда, куда меня позвали, и все», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что РФС не может найти соперника для национальной команды на октябрьский сбор.

Последний контрольный матч подопечные Валерия Карпина провели против сборной Вьетнама в Ханое. Национальная команда отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.