Деограсия может вернуться к работе в «Оренбурге»

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Владимир Слишкович. О назначении боснийца клуб официально объявил в понедельник. На посту рулевого «горожан» Слишкович заменил Давида Деограсию – испанец был отправлен в отставку на прошлой неделе.

Как сообщает Sport24, в ближайшее время Деограсия может вернуться к работе с молодёжкой «Оренбурга». Именно с молодёжной командой работал испанец до перехода на пост главного тренера.

«Оренбург» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Первый официальный матч под руководством Владимира Слишковича команда проведёт 20 октября – против «Крыльев Советов».