«Оренбург» официально подтвердил назначение Владимира Слишковича на должность главного тренера команды. Пресс-служба оренбургского клуба опубликовала в «Телеграме» видео, на котором о назначении Слишковича рассказывает известный комментатор Константин Генич.

Слишкович находился без тренерской работы какое-то количество месяцев после ухода из «Спартака» по завершению сезона 2023/2024. Теперь босниец попробует себя у руля «Оренбурга».

Напомним, что на прошлой неделе «Оренбург» уволил Давида Деограсию. На текущий момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета.