Газзаев отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо»

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о вчерашней победе «армейцев» над «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА показал хорошую игру, добились победы. В таких матчах красивая игра не столько важна, сколько результат. Поздравляю с победой», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось со счетом 2:1 в пользу «армейского» клуба.

После 11 туров чемпионата России ЦСКА набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.