Игрок «Крыльев Советов» Гарре заступился за главного тренера Осинькина

Легионер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре заступился за главного тренера команды Игоря Осинькина, которого могут отправить в отставку.

«Осинькин не виноват в результатах. Игра с «Локомотивом» была одной из лучших в сезоне. Не повезло, не воспользовались ситуацией, а соперник сумел забить», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок на «РЖД Арене» прошел в минувший уик-энд и завершился поражением «Крыльев Советов» со счетом 0:1. После 11 туров Премьер-лиги самарская команда набрала 11 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.