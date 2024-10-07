Экс-тренер «Спартака» подписал контракт с «Оренбургом»

Экс-наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович вернулся к работе в Российской премьер-лиге.

Согласно данным журналистов «Чемпионата», боснийский специалист заключил трудовое соглашение с «Оренбургом». Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера команды был уволен испанский специалист Давид Деограсия. Он работал с командой с 2023 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал семь баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате команда сыграет против самарских «Крыльев Советов» 20 октября.