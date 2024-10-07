Бубнов указал на важный недостаток «Динамо», из-за которого команда теряет очки

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Динамо» после дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Я уже не первый раз указываю на то, что у команды Лички игра несбалансированная. У них в атаке получается лучше, чем в обороне, в результате много пропускают и теряют очки», - передает слова Бубнова Sportbox.

Дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось минимальной победой «армейцев» со счетом 2:1. После этого успеха ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, подвинув «Динамо» на пятую строчку.