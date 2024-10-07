Бубнов: «ЦСКА обыграл «Динамо» по всем статьям»

В центральном матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» принимало ЦСКА. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Победа ЦСКА закономерна и объективна, обыграли «Динамо» по всем статьям, в целом провели хороший матч. Другого мнения здесь быть не может», - передает слова аналитика Sportbox.

Дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось победой «армейцев» со счетом 2:1.

После 11 туров чемпионата России «Динамо» набрало 20 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Что касается ЦСКА, то команда Марко Николича с аналогичным количеством очков занимает четвертую позицию.