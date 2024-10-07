Алаев: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Александр Алаев, который является президентом РПЛ, рассказал о том, на что мог бы претендовать петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Зенит» бы сейчас боролся за выход в 1/8 Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными – можно», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от международных турниров решением УЕФА.

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака занимает третье место после 11 туров.