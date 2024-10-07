Зделар высказался об отставке Илича из «Пари НН»

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об увольнении Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН».

«Илич - мой друг. Его работа - это уже история. Желаю ему найти новую команду и двигаться дальше. Саша - топ‑тренер», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Об отставке Илича было объявлено в прошедший уик-энд. Сербский наставник возглавлял нижегородскую команду с мая текущего года.

После 11 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 11 очков и находится на 11-м месте в таблице. Следующий матч «Пари НН» проведет против «Ростова» на своем поле.