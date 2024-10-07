Гарре высказался о возможной отставке Осинькина

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.
«Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина. Нам надо фокусироваться на работе, улучшать наши результаты», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
В последнем поединке «Крылья Советов» на выезде встречались с московским «Локомотивом». Самарский коллектив потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. По итогам 11 туров Премьер-лиги «Крылья» с 11 баллами занимают десятую строчку в турнирной таблице.
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