Аршавин оценил дебют Пьянича в РПЛ

Бывший форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о дебюте боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в Премьер-лиге.

«Ничем не запомнился. Нельзя сказать, что он плохо играл. Игра не была на нем завязана - кроме нескольких стандартов. Не думаю, что он в идеальной форме», - приводит слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний полузащитник появился на поле в концовке второго тайма с «Динамо». ЦСКА одержал победу на «ВТБ Арене» со счетом 2:1.

По итогам 11 туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 20 очков и занимают четвертое место в таблице.