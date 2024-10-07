Дмитриев: «Надеемся, что матч против «Локомотива» не был последним с Осинькиным»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев поделился мнением относительно возможного увольнения главного тренера команды Игоря Осинькина после поединка с московским «Локомотивом».

«Это был последний матч с Игорем Витальевичем? Мы все очень надеемся, что нет», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершился минимальным поражением самарского коллектива со счетом 0:1.

В настоящий момент «Крылья Советов» с 11 баллами занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.