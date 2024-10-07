Глава РПЛ оценил вероятность матча сборной России против легионеров

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился мыслями насчет возможной организации поединка между сборной России и командой легионеров.
«Если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Это будет реально», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».
Напомним, что у сборной России нет соперника на октябрьский тренировочный сбор.
Последний товарищеский поединок национальная команда провела против Вьетнама в прошлом месяце. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
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