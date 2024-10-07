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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар подвёл итоги матча «Динамо» - ЦСКА

07 Октября 2024 • 08:37 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар пообщался с журналистами после поединка с «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Был тяжелый матч, мы использовали не все моменты. Очень хорошо, что мы смогли в конце прибавить и забрать три важных очка», - приводятся слова сербского футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось победой «армейцев» со счетом 2:1.

После 11 туров чемпионата России ЦСКА набрал 20 очков и занимает четвертое место в таблице. «Бело-голубые» с аналогичным количеством баллов располагаются на пятой строчке.

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