Эдуард Мор отреагировал на победу «Краснодара» со счётом 4:0

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о крупной победе «Краснодара» над подмосковными «Химками» в рамках 11-го тура чемпионата России.
«Химки» играли до первого пропущенного мяча. Потом стало понятно, что будет разгром. Они играют очень низко, впереди стараются делать забросы на Заболотного», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что поединок завершился разгромной победой краснодарского клуба со счетом 4:0. Голы забивали Кордоба (дубль), Батчи и Кастаньо.
По итогам 11 туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ.
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