Генич прокомментировал результат дерби «Динамо» - ЦСКА

Комментатор Константин Генич прокомментировал результат поединка между «Динамо» и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» одержали победу со счетом 2:1.

«Всё предрешил, конечно, выход Пьянича», - иронично написал комментатор в своих социальных сетях.

Боснийский хавбек появился на поле в концовке второго тайма, не отметившись голевыми действиями.

После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича отстают от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов.