Сильянов раскрыл секрет побед «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о результате поединка против «Крыльев Советов» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Рады, что победили. Главное - не расслабляться, а продолжать так же играть. Рецепт побед? Алексей Батраков», - приводятся слова Сильянова на страницах «Советского Спорта».

Матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» прошел на московском стадионе «РЖД Арена». Подопечные Михаила Галактионова одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Тимур Сулейманов.

После 11 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 27 баллов и занимают второе место в таблице.