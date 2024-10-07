Пьянич прокомментировал победу над «Динамо»

Звездный хавбек московского ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал гостевую победу над столичным «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень рад победе. Спасибо болельщикам ЦСКА за тёплый приём. Я надеюсь, что мы проведём отличный год вместе. Вперёд, ЦСКА!» - гласит сообщение боснийского полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось победой ЦСКА со счетом 2:1.

После 11 туров чемпионата России «армейцы» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в таблице. В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».