Николич высказался о месте ЦСКА в таблице РПЛ

Рулевой московского ЦСКА Марко Николич высказался о положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Мы идём на четвёртом месте. На какой строчке закончим - посмотрим. Мы - ЦСКА и всегда стремимся быть на вершине, но без качества игры этого не будет», - передает слова сербского специалиста пресс-служба «армейского» коллектива.

В рамках 11-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде встречался с «Динамо». Подопечные Николича одержали победу со счетом 2:1. После этой встречи «армейцы» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».