Николич высказался о звёздном полузащитнике ЦСКА Пьяниче

Наставник московского ЦСКА Марко Николич поделился мнением о звездном новичке «армейского» коллектива – боснийском полузащитнике Миралеме Пьяниче.
«Миралем - настоящий профессионал, качественный футболист. Он уже готов, иначе я бы не выпускал его на поле. Рад, что Миралем сейчас с нами», - приводят слова специалиста пресс-служба «армейского» клуба.
Пьянич пополнил ряды московской команды в сентябре. 34-летний полузащитник подписал однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.
После 11 туров чемпионата России ЦСКА набрал 20 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.
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