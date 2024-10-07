Мусаев стал рекордсменом «Краснодара»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле встречался с подмосковными «Химками». «Быки» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0.

Как информирует клубная пресс-служба, Мурад Мусаев одержал 73-ю победу на посту главного тренера «Краснодара». Он стал лидером по этому показателю в истории клуба, обогнав Олега Кононова.

Благодаря вчерашнему успеху краснодарская команда набрала 27 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На второй позиции располагается московский «Локомотив», а тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит».

В рамках 12-го тура Премьер-лиги «Краснодар» померяется силами с московским «Спартаком».