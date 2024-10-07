Личка высказался о сборе национальной команды России

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал новость, что у сборной России не будет матча во время тренировочного сбора в октябре.

«Это решение федерации. Конечно, мне было бы лучше, если бы игроки остались. У нас уезжает 13 игроков в разные сборные, так что, как всегда, у нас будет разбитая команда», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды стартует 7 октября. Последний раз подопечные Валерия Карпина собирались в начале сентября. Тогда сборная России провела товарищескую встречу против Вьетнама и одержала крупную победу со счетом 3:0.