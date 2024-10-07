Барановский: «Оренбург» незаслуженно проиграл «Зениту»

Хавбек «Оренбурга» Алексей Барановский высказался о гостевом поражении от петербургского «Зенита» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.
«Против любой команды настрой один и тот же. Желание победить. Мы играли в свой футбол. Играли достаточно хорошо. Считаю, что незаслуженно проиграли», - передает слова полузащитника «Спорт день за днём».
Напомним, что поединок между «Оренбургом» и «Зенитом» состоялся на петербургском стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил Густаво Мантуан.
Бан пользователя