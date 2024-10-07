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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сыгравшая ставка Станковича, «скорпион» Дзюба и талисман «Рубина» Даку

07 Октября 2024 • 09:00 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:2
ЦСКА Москва

Сыгран последний тур чемпионата России перед октябрьской международной паузой. Играли в субботу и в воскресенье в одинаковые временные слоты: в 14:00, 16:30 и в 19:00 (вечером по две игры в каждый выходной день). «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» заочно обсуждали лидерство, «Динамо» с ЦСКА очно спорили за четвёртое место…

«Зенит» и «Локо» – еле-еле, Саша Илич – пока-пока

Вырванная ничья с «Акроном» не спасла Сашу Илича от отставки из «Пари НН». В добавленное время в Самаре забил Зе Турбо – сделал итоговый счёт 2:2. До этого дебютный мяч за нижегородцев оформил Шоштарич Карич. У «Акрона» крест-накрест записали на свои счета голы и ассисты друг другу Беншимол и Лончар. А что Дзюба? Промолчал на этот раз Артём – результативными действиями не отметился. Но явил «удар скорпиона» – Никита Медведев отразил его своими «щупальцами».

Сергей Юран удивился отставке Илича именно в этот момент времени. Ну и правильно – сам Юран покидал «Пари НН» на фоне пяти поражений кряду, а у Илича в последнее время дела в этом плане обстояли куда лучше. В предыдущем туре чемпионата нижегородцы вообще выиграли – в гостях у «Оренбурга». В том клубе тоже произошла отставка – но ещё перед одиннадцатым туром. В Санкт-Петербурге «газовиками» руководил уже не Давид Деограсия, а временщик Ильшат Айткулов.

Как и в прошлом сезоне, «Зенит» домучил дома с «Оренбургом» счёт 1:0. На этот раз питерцам потребовался пенальти. Ерохин появился на замену и заработал его, а Мантуан реализовал. Ещё больше пришлось стучаться в чужие ворота «Локомотиву». Только на 75-й минуте только что вышедший на замену Тимур Сулейманов поразил ворота «Крыльев Советов». Если вернуться к «Оренбургу», то его беспроигрышная серия с учётом Кубка составляет уже ровно полтора десятка матчей.

Дебюты Джикии и Пьянича, дубли Николсона и Кордобы

Московское «Динамо» сыграло пятое подряд дерби во всех турнирах (до ЦСКА были две битвы со столичным «Спартаком» и две – с махачкалинским «Динамо»). Сейчас «армейцы» впервые с 2015 года выиграли официальное «братское дерби» на выезде. С семнадцатой минуты ЦСКА благодаря голу Файзуллаева вёл в счёте примерно полчаса (без учёта перерыва). Карраскаль сравнял ещё где-то на полчаса – пока в концовке решающее веское слово не сказал Тамерлан Мусаев. 1:2. Пьянич впервые сыграл за ЦСКА в рамках РПЛ

«Динамо» проиграло – и отрыв третьего места от четвёртого вырос до шести очков. Все три первые команды принимали в прошедшем туре аутсайдеров. Если «Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи с натяжкой, то «Краснодар» выиграл у «Химок» с натяжкой первый тайм, а второй – с разгромом. До перерыва отличился Кордоба – и всё, после – снова Кордоба, плюс Батчи и Кастаньо. По сумме голов и передач у Кордобы 2+1, у Кастаньо 1+1. Джикия дебютировал за «Химки» в Премьер-лиге.

Станкович вновь оказал высокое доверие Николсону – и Шамар отблагодарил его дублем против «Ростова». Наошибавшаяся команда Карпина получила три засчитанных пропущенных мяча в первом тайме (ещё от Умярова). У Николсона также дубль по отменённым голам. Первая победа «Спартака» за четыре тура чемпионата – не поздновато ли он очухался?

«Ахмат» – как обычно, разборки по Казарцеву

«Ахмат» в этом сезоне выиграл три раза, но в Премьер-лиге – ноль раз. На Кубке грозненцы отрываются, а в чемпионате у них всё грустно. «Рубин» не показал какого-то выдающегося качества, но выиграл в РПЛ впервые с 23 августа, как и Даку забил за казанцев впервые с той даты. Ещё за волжан отличился Рожков. В компенсированное время свои котировки как вратаря поднял Ставер, отразивший пенальти от Тодоровича. 2:1 в Казани.

Матч «Факела» и махачкалинского «Динамо» запомнился гаданиями, кому и когда главный арбитр Казарцев предъявлял жёлтые карточки. Показалось, что он выписал два предупреждения Брахими и забыл удалить его. Выяснилось, что «первая жёлтая» Брахими была на самом деле отложенным «горчичником» Дзиова. Что по игре? Очередная домашняя ничья «Факела» – но не 0:0, а 1:1. Пятибратов решился на тройную замену уже в первом тайме. Воронежцы во втором тайме усилиями Альшина отквитали гол, пропущенный до перерыва от Агаларова. На этом обе команды и успокоились.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
07 Октября 2024 в 10:37
Днище даже умудрились удобным коням слить)))
Уверенно идут к юбилею 100 лет без чемпионства и установки маяка в музее днища))
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