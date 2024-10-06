Аршавин выбрал новый клуб Осинькину

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем Игоря Осинькина в случае увольнения с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«Было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург». Думаю, если он сам захочет, то быстро найдет работу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

При этом эксперт не стал исключать, что после такого плотного графика Осинькин захочет взять паузу до конца сезона. Аршавин подчеркнул, что не хотел бы видеть Осинькина в «Химках».

Стоит сказать, что в «Оренбурге» выступают шесть воспитанников «Зенита». Ожидается, что в ближайшее время клуб возглавит экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.