ЦСКА впервые за 9 лет одолел «Динамо» на выезде

Сегодня, 6 октября, «Динамо» и ЦСКА провели очный матч в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Столичное дерби завершилось победой «армейцев» над «бело-голубыми» со счетом 2:1. Данная победа стала для ЦСКА первой выездной в противостоянии с «Динамо» за последние девять лет.

В прошлый раз «красно-синие» обыгрывали соперника в гостях еще в 2015 году. Та встреча завершилась со счетом 2:0. С того момента команды провели на поле «Динамо» восемь матчей, в четырёх из которых побеждали хозяева, еще три поединка завершились вничью с одинаковым счетом 0:0.

После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, «Динамо» идет на пятой позиции. У обеих команд по 20 очков в копилке.