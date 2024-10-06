Масалитин: «С такой игрой «Динамо» в обороне, можно было всё заканчивать в первом тайме»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Динамо».

- ЦСКА выиграл по делу?

- Опять было два разных тайма. Если в первом была образцово-показательная игра, куча моментов, то после перерыва начали хорошо, потом отдали инициативу, чем и воспользовались динамовцы, сумев забить мяч. Сработало в очередной раз правило бывших: Медина забивал ЦСКА, Тикнизян, теперь вот Карраскаль.

- От «Динамо» ожидали большего?

- В первом тайме они были растерянные. Мне казалось, хозяева должны были владеть инициативой, угрожать воротам ЦСКА, а вышло наоборот. «Армейцы» хорошо использовали прессинг, давление и ошибки соперника. Если бы Гуарирапа был в форме, то в первом тайме все бы закончилось.

- Бросалось в глаза, что он не готов?

- Он психологически плохо себя чувствует. Ему надо забить мяч. Он делает все правильно: работает на команду, участвует в отборе мяча, отдает передачи, но когда оказывается перед воротами – испытывает мандраж. Когда его прорвет, и он забьет, все будет хорошо. Надо отдать должное Николичу – он заменами освежил игру. В конце команда воспользовалась моментом, и Мусаев забил.

- Как вам дебют Пьянича? Он усилил игру ЦСКА?

- Если бы команда была молодая – ей был бы необходим такой дядька. Понятно, что он еще находится в плоховатой физической форме. Но подписывать контракт на 15-20 минут смысла нет. Пусть пройдет сборы – тогда надо будет смотреть, насколько он поможет. Если его будет хватать минут на 60-70, тогда помощь будет очень большая. А на сегодняшний момент я остаюсь при своем мнении, что его надо было приглашать в зимнюю паузу.

- Многие эксперты критикуют оборону «Динамо». Вы поняли, почему?

- С такой игрой в первом тайме, как я сказал, можно было все заканчивать. Там не только защита, но и опорная зона имеет проблемы. Постоянно возникали зоны, куда «армейцы» спокойно врывались. Если бы у полузащитников было побольше мастерства, ребята разыгрывали бы до верного. Могли забить Файзуллаев, Обляков.

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- Что понравилось в игре ЦСКА?

- Как команда играла в первом тайме. Так же было и против «Рубина». «Армейцы» хорошо играли, владели инициативой, а на второй тайм как будто вышла другая команда.

Елена Григорьевская