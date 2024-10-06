Губернатор Самарской области отреагировал на слухи об увольнении Осинькина из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением на фоне слухов о возможном увольнении главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Федорищев сообщил, что ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков и попросил прояснить ситуацию.

— С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой - тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим, — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что после матча с «Локомотивом» (0:1) Осинькин будет уволен из «Крыльев Советов». Его место должен занять Сергей Игнашевич.