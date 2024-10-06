Булыкин: «С таким нападением у ЦСКА будут хорошие шансы на результат»

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Динамо» от ЦСКА.

- Насколько неожиданным стал для вас результат, ведь до матча фаворитом считалось «Динамо»?

- Может быть, шансы хозяев на победу и расценивались выше, но самое начало матча показало, что ЦСКА имеет больше шансов выиграть. У гостей было много моментов, Лунёв потащил. Потом счет стал 1:1, и ситуация запуталась. Но гости дожали соперника в концовке.

- Многие критикуют оборону «Динамо». В нынешнем матче были явные ошибки?

- Были, конечно. Моментов у «армейцев» было много в первом тайме. Был выход один на один. Защита «Динамо» была не так хороша, как и в целом вся команда Лички. В этом матче хозяевам было бы тяжело победить. ЦСКА неплохо себя проявил, хорошо двигался, создавал моменты. Эта команда была ближе к победе, и в конце ее добыла.

- Вам не кажется, что «Динамо» начало сдавать свои позиции? Было поражение от «Спартака», теперь от ЦСКА – то есть от конкурентов.

- «Спартак» мы не берем в расчет - там был кубковый матч. А сегодня случилось не очень хорошее поражение в плане психологического комфорта. Но это всего одна игра, и до зимней паузы еще много матчей. В них и надо побеждать. Сейчас чемпионат стал ровненький, все могут обыграть друг друга, и у «Динамо» будут шансы. Главное, в следующих матчах брать свои очки.

- Как вам дебют Пьянича? Есть у него будущее в ЦСКА?

- Пока сложно это понять – у него мало времени на поле. Много что надо смотреть: как он тренируется, как себя ведет в коллективе, какую атмосферу создает. Как футболист он был звездой, а как он сейчас будет играть, никто не знает, кроме тех, кто находится с ним в команде. Будут еще матчи, и тогда можно будет понять в какой он форме, и что может дать ЦСКА в плане футбола.

- А другой новичок Гуарирапа какое впечатление оставил?

- Это хороший нападающий, с хорошими данными. И моменты у него создаются, и борьбу он выигрывает. Правда, он не реализовал ничего в этом матче, но то, что всю борьбу выигрывал и держал защитников в напряжении – это сто процентов. Мусаев молодец – вышел и реализовал свой шанс. С таким нападением у «армейцев» будут хорошие шансы на результат.

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- Кто-то из этих двух команд сможет реально включиться в борьбу за медали, ведь «Локомотив» и «Краснодар» сейчас очень хороши. Ну и «Зенит», само собой.

- Они еще включатся. Сезон долгий, и еще будут моменты для этого. Сейчас в РПЛ нет команды, которая бы всех выносила. Все могут победить, все играют. Один прошедший матч точно не решит ход борьбы за медали. Надо в других матчах побеждать и набирать очки. Тогда можно вернуться в борьбу не только за медали, но и за чемпионство.

Елена Григорьевская