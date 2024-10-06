Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Локомотивом» и ситуации с возможной сменой главного тренера.

- Команда показала неплохую игру, были шансы на ничью в конце матча. Почему не получилось зацепить очки?

- Игра была точно не проигрышная. У нас было много опасных подходов к воротам «Локомотива». Поражения мы не заслужили.

- «Локомотив» уже воспринимаете как претендента на золотые медали и настраиваетесь на него, как на лидера РПЛ?

- Мы настраиваемся на три очка, потому что турнирная ситуация у нас сейчас не очень хорошая. Мы выходили биться не только за город, себя и болельщиков, но и за нашего тренера. У нас идут не очень хорошие последние новости, поэтому команда хотела бы выразить благодарность нашему тренеру и максимально его поддержать.

- Ситуация с Осинькиным уже известна?

- Никто не знает. Хотелось бы обратиться к губернатору Самарской области, чтобы не принималось поспешных решений. Я от лица команды хочу заявить, что каждый футболист хочет продолжать работать с Игорем Витальевичем Осинькиным.

- В СМИ пишут, что Осинькина может сменить Игнашевич. Вы знакомы с ним лично?

- Нет.

- Что знаете о стилистике его игры?

- Знаю, что он предпочитает схему в пять защитников. Я так никогда не играл, поэтому не могу сказать, подошла бы мне как футболисту обороны эта схема или нет.

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Елена Григорьевская