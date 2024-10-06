«Непонятно, кто остановит «Краснодар» — Аршавин

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил игру «Краснодара» в первой части сезона.

«Непонятно, кто остановит «Краснодар». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт подчеркнул, что те игроки, которые выходят на замену, не допускают снижения качества и отлично себя проявляют.

В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил «Химки» и продлил победную серию до восьми матчей.

На данный момент «быки» лидируют в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков.