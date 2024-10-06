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«Непонятно, кто остановит «Краснодар» — Аршавин

06 Октября 2024 • 22:36 Комментировать (1)
Краснодар
4:0
Химки

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил игру «Краснодара» в первой части сезона.

«Непонятно, кто остановит «Краснодар». Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт подчеркнул, что те игроки, которые выходят на замену, не допускают снижения качества и отлично себя проявляют.  

В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил «Химки» и продлил победную серию до восьми матчей.

На данный момент «быки» лидируют в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Deda
06 Октября 2024 в 23:10
Непонятно, кто остановит?
Да, видимо, и вправду неважные дела у газпрома...
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