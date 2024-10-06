Мусаев: «Кордоба на таком подъёме, попросил не менять его, хотел забить ещё третий гол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Одерживаете очередную победу в рамках Премьер-лиги. Скажите, что сегодня получилось по матчу, все ли тактические планы, которые были, вы реализовали?

- Все, наверное, никогда не реализуются. А так получилось, как мы разговаривали перед матчем, тяжелый матч. При счете даже 2:0 у «Химок» было два момента, Стас выручил нас. Игра держала в напряжении до конца. Тоже, как мы с вами перед матчем говорили, игра была открытая, было пространство, были атаки. Хотелось, чтобы было поспокойнее, но после эмоциональной игры с «Зенитом» я боялся расслабленности, потому что «Химки» невозможно обыграть, играя даже на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Сейчас немного передохнем, и снова в бой.

- Что все-таки скажете по игре Кордобы? Потому что он регулярно забивает и очень круто выглядит. Видно, что и партнеры его чувствуют. Он сейчас «на коне»?

- Я думаю, надо меньше про него говорить, он все показывает на поле. Разговоры излишние, он лидер, забивает и отдает. Он на таком подъеме, попросил не менять его, хотел забить еще третий гол. Поэтому надеюсь, что он продолжит так же дальше.

- «Краснодар» остается единственной командой, которая еще не проиграла в Премьер-лиге. В чем секрет, это действия обороны и атаки или все в совокупности?

- Да нет никаких секретов. Футбол - такая вещь, что иногда ты заслуживаешь большего и не получаешь. А иногда как бы наоборот получаешь сверх. Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, наверное. Мы ни на кого не обращали внимание, не было конфликтов внутри, мы спокойно еще больше работали. Сейчас пошли победы. Мы тоже должны оставаться спокойными, потому что у каждой команды настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг за шагом, ни на кого не смотреть, никого не слушать, ни когда было плохо, ни когда хорошо, и не терять фокус.