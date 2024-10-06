Тюкавин раскрыл слова Лички в перерыве дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, что сказал наставник команды Марцел Личка в перерыве матча с ЦСКА.

— Сказал, что пора просыпаться и начинать играть иначе, агрессивнее. Во втором тайме мы показали, как нужно было играть на протяжении всего матча, — заявил Тюкавин «РБ Спорту».

Футболист отметил, что Лунёв много спасал «Динамо», за что команда его отдельно поблагодарила.

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась поражением «Динамо» от ЦСКА со счетом 0:1. Теперь у команд по 20 очков, которые позволяют им делить четвертую и пятую строчки в таблице.