Артига: «До 50-60-й минуты мы соревновались, но потом второй гол, и уже было тяжело»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Эпизодами ваша команда выглядела неплохо, были моменты, чтобы забить. Если бы все-таки удалось реализовать какой-то из моментов, могла бы игра пойти по другому сценарию?

- Возможно, да, это могло что-то изменить. Но я устал от того, что говорю, что команда могла бы сыграть лучше при определенных обстоятельствах, это не оправдание. Конечно же, были хорошие моменты, но тем не менее, старались мы минимизировать какие-то атаки и опасные действия у соперника. Не получилось. Пропустили один гол, потом в итоге во втором тайме до 50-60-й минуты мы соревновались, но потом второй гол, и уже, конечно, было тяжело.

- «Химки» не забивают, если не ошибаюсь, с августа. Почему такая плохая реализация, как исправлять эту проблему? Может быть, на тренировках есть какие-то подвижки, чтобы как-то улучшить этот компонент игры?

- Как мы уже говорили, нужно продолжать работать. Все-таки работа тренера заключается в том, чтобы довести команду до финальной трети, и уже там, чтобы игроки забили гол. Но также в этом моменте решают и персональные качества игроков, индивидуальные навыки. Во время тренировок, конечно же, мы все это отрабатываем. Но во время тренировок это одно дело, а довести именно до гола в матче - другое. Это сложнее. Но так получилось, что у соперника возникали моменты, один эпизод, второй эпизод, и он их реализовал.