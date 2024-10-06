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Личка: «У нас будет на тренировке девять игроков, плюс два вратаря»

06 Октября 2024 • 22:15 Комментировать
Динамо Москва
1:2
ЦСКА Москва

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- У вас в заявке было пять защитников. Почему так мало? Вот Даса получил повреждение, и уже было сложно.

- У меня может играть сзади Кутицкий, Нико Маричаль, я могу использовать Диего как третьего центрального. Достаточная вариативность у нас на этой позиции. Вы сами видели, Робби Фернандес может хорошо сыграть левого защитника, работать в обороне. Поэтому я использовал Кутицкого, потому что было повреждение у Дасы. Если бы этого не было, Эли сыграл бы до конца. Я бы решал больше в атаку.

- То, что сейчас будет перерыв на матчи сборных, для вас и команды это на руку, хорошо?

- Тяжело так сказать, потому что у меня есть 13-14 игроков, которые уедут в разные сборные, плюс трое молодых, которые остаются работать и играть с дублем. У нас будет на тренировке, если хорошо посчитать, девять игроков, плюс два вратаря. Также команда разобьется. Я уверен, что те, кто вернется со сборных, будут с лучшим настроением. Они победят в своих матчах и чуть-чуть забудут о тех двух играх, мы проиграли два дерби.

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