Личка: «Выглядело так, как будто мы вчера встретились в первый раз»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Это в первом тайме вообще ваша команда была? Мы ее не узнали.

- Была моя команда. К сожалению, первый тайм с нашей стороны… Что говорить? Соперник был лучше и должен был забивать в первом тайме минимум три гола и выходить на 3:0, потому что Лунёв спасал команду, два выхода один в один. Он нас спасал и держал в игре. К сожалению, первый тайм не только, когда был мяч у соперника, мы не были агрессивны. Когда мы контролировали мяч, играли очень медленно, назад, не было агрессивного движения один в один, игры в стенку. Поэтому ЦСКА в первом тайме… была на поле одна команда, это ЦСКА.

В перерыве сделали кое-какие замены. Очень хорошо в раздевалке перед приходом туда игроки уже начали между собой достаточно жестко разговаривать. Я вообще не разговаривал, ни по тактике, ничего. Сделал две замены и сказал, что неважно, по какой схеме ты играешь, 4-2-3-1 или 4-3-3, или 3-5-2, если у тебя не будет отношения к игре, рабочего процесса, движения, агрессии, попыток играть один в один, брать на себя ответственность, никакие системы тебе не помогут. Во втором тайме у нас получилось лучше, вышли на 1:1. Я уже был уверен, что ситуация, которая происходила на 88-й минуте, не случится, потому что в первом тайме мы сказали в раздевалке, что они делают. Там были Робби и Нико Маричаль. К сожалению, так бывает, но если ты отпускаешь ЦСКА три раза один на один с вратарем, соперник должен один мяч сто процентов забить.

- Вы сказали, что ребята достаточно жестко поговорили в раздевалке. Это отголосок от «Спартака» такое состояние «Динамо», или почему оно произошло?

- Только потому, что в первом тайме нас не было на поле. Не было агрессии, желания, риска, обыгрыша. А когда пошла потеря мяча, достаточно быстро мы не вернулись. Плюс еще у нас после потери мяча у каждого есть свое задание. Как и кому где надо стоять. Мы вообще это не делали. Потом это выглядело так, как будто мы вчера встретились в первый раз.