Николич: «Мы должны были решать игру в первом тайме»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Удивило ли вас то, насколько тотально вашим получился первый тайм?

- Не удивило. Мы должны были решать игру в первом тайме. Просто должны. Все, что парни делали, всё было по делу и на высоком, высоком уровне качества. Игра с мячом, игра под прессингом соперника, контратаки, переходы, почти всё, кроме реализации моментов. Это самое важное. Стопроцентные моменты надо решать и закрывать игру. Конечно, во втором тайме «Динамо» проснулось чуть-чуть и забило гол после стандарта, хороший, качественный гол забил Карраскаль. Потом игра развернулась чуть-чуть в сторону соперника. Но потом заменами, когда тройка на замену пошла около 70-й минуты, снова баланс пошел в нашу сторону. Мне кажется, острые моменты снова начали у нас возникать, и Мусаев забил этот решающий гол. Рад за него, рад за фанатов, болельщиков, ребят. Три очка у нас.

- Как оцените сегодня игру Гуарирапы?

- По одному моменту нельзя никого оценивать. Было очень много моментов, ему надо работать над ударами, чтобы забивал больше голов. Но пока он неплох. Дает борьбу, забегает за спины. Как мы видим, скорость есть, качества разные есть, но мы видим, что еще надо работать над этим, чтобы у него был лучший процент реализации в завершении атак.

- У вас до этого были неудачи с командами из верхней части турнирной таблицы, там «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Задевало ли вас, заводило, раззадоривало перед этой игрой?

- Кто хочет смотреть, игра с «Локомотивом» была нашей. У них был один удар. Это суперкачественная команда, которая, видимо, движется к первому месту сейчас. Только против нас ей удалось с одного удара забить. Против «Зенита» не именно так, но тоже была очень хорошая игра с нашей стороны. Важно, что есть качество игры. У нас молодая команда, видно, что как сказали перед игрой, прогрессируем от игры к игре.

- Какой сейчас план? Как планируете провести перерыв на сборные?

- Очень тяжело у нас получается. Почему? Нельзя плакать, я это никогда не делаю, вы знаете, но у нас каждый раз 10 игроков идет из команды. У нас остается 10 здоровых, всё. У нас в этом время практически, кроме парней из нашей академии и молодежки, у нас будет товарищеская игра в воскресенье с «Пари НН» в Москве, открытая для болельщиков, но без трансляции. В 12 часов. Будем работать, просто невозможно поработать над новой схемой и так дальше. Но мы чуть-чуть поработали, и, может быть, вы увидели, что мы часть матча провели по другой схеме.