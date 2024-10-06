Круговой: Пьянич — большой мастер

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об игре новичка команды Миралема Пьянича.

Напомним, до перехода в ЦСКА босниец играл в таких клубах как «Барселона» и «Ювентус».

Круговой заявил, что по тренировкам видно, каким большим мастером является Пьянич.

— К моменту, когда он вышел на поле, меня заменили, поэтому не могу сказать, стало с ним проще, но в центре вроде все наладилось, — приводит слова Кругового спортивный портал «Чемпионат».

Сегодня, 6 октября, ЦСКА одержал выездную победу над столичным «Динамо». Игра 11-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1.