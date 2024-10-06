Тюкавин — о дерби: «Тяжёлый матч»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался после поражения в дерби с ЦСКА.

Игра 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейского» клуба.

— Тяжелый матч, плохо начали игру, у ЦСКА было много выходов один на один. Если бы сыграли в первом тайме, как во втором, то все было бы нормально, — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

После поражения «Динамо» опустилось на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Марцела Лички 20 зачетных баллов после 11 сыгранных матчей.

Следующим соперником «Динамо» в РПЛ станет казанский «Рубин».