Кордоба: «Без помощи тренерского штаба невозможно было бы столько забивать»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Химки» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Продолжаешь регулярно забивать, крутая статистика, всё у тебя получается. В чем секрет такой игры?

- В первую очередь, конечно, это происходит благодаря всей команде, товарищам по команде. Конечно же, тренерского штаба, который проделывает очень хорошую и слаженную работу. Без него было бы невозможно столько забивать.

- Что сказал после матча главный тренер в раздевалке?

- Ничего такого, просто, что нужно продолжать дальше, что у нас всё хорошо выходит. Что в принципе мы очень хорошо выкладываемся, и это все очень хорошо отражается на поле.

- После неудачного выезда в Грозный у тебя была какая-то злость, чтобы выйти и показать еще круче футбол?

- То, что произошло в Грозном, была моя ошибка. Я ни в коем случае не хотел как-то навредить или травмировать соперника. Я сразу же перед ним извинился. Это была моя ошибка, это уже прошло. Сегодня мы уже победили, и нам нужно концентрироваться на позитивном.