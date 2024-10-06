Обляков: «Динамо» подумало, наверное, что можно победить, и пошло вперёд»

Лучший футболист встречи «Динамо» - ЦСКА Иван Обляков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Наверное, про первый тайм в меньшей степени, потому что это было на 5+. А вот про второй, за счет чего на какой-то момент упустили инициативу?

- Наверное, не на 5+. Вот если бы счет был 5:0, тогда да. Тогда бы уже игра закончилась, а так второй тайм, мне кажется, какую игру мы играем с «Динамо» и лучше проводим первый тайм, а они - второй. Не знаю, с чем это связано. Мы работаем, вышли и настраивались, что нужно забыть про эти моменты и просто играть в футбол. Мы выигрывали, и нужно было продолжать, но, к сожалению, не получилось. «Динамо», возможно, поменяло игру, сделало замены. Мы плохо играли второй тайм, но, слава богу, победили.

- За счет чего все-таки взяли себя в руки? 18 000 на трибунах. Слышно что-то от Марко? Подсказ? Или вы внутри между собой взяли как-то себя в руки?

- Да, честно, не знаю, меня к тому моменту уже заменили, но ребята молодцы, все равно мы знали, что у нас будут свои моменты. «Динамо» подумало, наверное, что можно победить, и пошло вперед. У нас появились контратаки. Мяч в концовке получилось держать. Можно сказать, в контратаке забили свой гол.

- Выход на поле Мусаева насколько оказался судьбоносным с точки зрения того, что ты знаешь, как нарабатывается на тренировках, какие есть варианты? Насколько это сработало?

- Да вышел и забил. Дело нападающего - забивать, здорово, двигаемся дальше.

- По поводу его празднования есть что сказать?

- Да нет. Как Месси праздновал, да? Я издалека видел, что футболку снял. Сказать нечего. Так решил? Его дело.